Община Разград работи по проектирането на бъдещ зоопарк, който ще служи и като спасителен център за диви животни. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе след планова проверка, извършена в края на миналата седмица в Зоокъта в града за спазване на условията по действащия лиценз.

Проверката е имала за цел да проследи действията на Общината като собственик на обекта по прилагането на Закона за биологичното разнообразие и наредбата за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологическите градини. Констатациите показват, че Общината е започнала изпълнението на част от условията, заложени в лиценза на зоокъта, като едновременно с това подготвя проекта за бъдещия зоопарк и спасителен център за диви животни.

По време на инспекцията е установено, че в зоокъта се отглеждат бозайници и птици, които са в добро физическо състояние, посочват от екоинспекцията.

През последните седмици в РИОСВ са постъпили сигнали от граждани за европейски бобър (Castor fiber), който е настанен във волиера с воден басейн, след като е бил открит в безпомощно състояние. Видът не е включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и за него не са определени специални нормативни изисквания съгласно действащата наредба, заявяват от инспекцията. Оттам допълват, че служителите на Община Разград полагат необходимите ветеринарномедицински грижи за животното и работят по намирането на подходящ партньор за него.

Разградският зоокът се намира в Градския парк и е едно от любимите места на жителите и гостите на града. Неговите обитатели се радват на интерес не само от децата, но и от техните родители и близки.