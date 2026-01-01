На 69-годишна възраст, след тежко боледуване, почина началникът на Отделението по гастроентерология в УМБАЛ „Александровска“ проф. д-р Диана Петрова, дмн. Тъжната вест съобщиха от ръководството на лечебното заведение.

„Ръководството и екипът на лечебното заведение изказват най-искрени съболезнования на семейството и близките ѝ“, посочват от болницата.

Проф. Диана Петрова завършва медицина през 1981 г. в Медицинския университет – София. Професионалният ѝ път в УМБАЛ „Александровска“ започва на 3 януари 1983 г. като асистент в Отделението по гастроентерология към Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести.

През годините придобива специалност по вътрешни болести (1987 г.) и гастроентерология (1990 г.). От 2003 г. е доцент, а от 2010 г. – професор. Притежава и магистърска степен по здравен мениджмънт. Специализира гастроентерология в Нидерландия и Съединените щати.

Проф. Петрова е международно признат експерт в лечението на вирусния хепатит С. Била е международен рецензент на научните списания Journal of Medical Virology, Liver International, American Journal of Gastroenterology и World Journal of Pediatrics.

Тя е член на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб и на Международната асоциация по вътрешни болести.

За своята професионална дейност проф. Петрова получава редица международни отличия и номинации, сред които Who is Who in the World за 2010 г., 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, Top 100 Health Professionals 2010 на International Biographical Centre – Кеймбридж, както и международната награда Hippocrates Award for Medical Achievement.

От УМБАЛ „Александровска“ я определят като лекар и преподавател, посветил живота си на медицината.

„Проф. Диана Петрова бе отдадена до последния момент на работата си. Тя бе съвестен и отговорен лекар, дълбоко уважаван човек и преподавател. Ще я запомним с нейната скромност, всеотдайност, отзивчивост, честност и професионализъм“, посочват от лечебното заведение.