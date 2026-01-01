Мъж извади нож срещу крупие в игрална зала в Софийско, съобщиха от полицията.

Около 0.30 часа на 11 юли в РУ-Правец постъпил сигнал за сбиване в игрална зала в село Джурово. На място веднага били изпратени полицейски служители.

Изяснено било, че по-рано същата вечер един от посетителите е отказал да представи документ за самоличност при влизане и е показал нож на крупието. В резултат на последвалата саморазправа той е получил разкъсно-контузна рана на главата.

След преглед и оказана медицинска помощ е задържан за срок до 24 часа.

Пострадали са още трима мъже от селото – двама са освободени за домашно лечение, един е оставен под наблюдение.

По случая е започнато разследване.