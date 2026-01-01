Поредицата от тежки катастрофи по българските пътища постави на дневен ред както засиления полицейски контрол, така и ролята на гражданите в подаването на сигнали за нарушения. Докато органите на реда провеждат специализирани акции срещу опасното шофиране, граждани също се включват активно, макар процедурата след подаването на сигнал да се оказва дълга и ангажираща.

Такъв е случаят с Василена Киара Димитрова, която през миналия месец пътувала към Бургас по автомагистрала „Тракия“, съобщава NOVA. В района на Ихтиман, където заради ремонтни дейности движението се извършвало само в едната лента, се образувало сериозно задръстване. Докато чакала в колоната, тя забелязала десетки автомобили, които преминавали с висока скорост през аварийната лента, за да избегнат трафика.

Жената успяла да заснеме най-малко 14 автомобила и подала сигнал до ОДМВР – София област чрез системата за сигурно електронно връчване, като приложила и снимков материал. Седмица по-късно с нея се свързал инспектор от „Пътна полиция“, който ѝ разяснил как ще продължи процедурата.

„Разясниха ми, че за тези 14 коли те ще трябва да ме викат в КАТ - София област да присъствам на съставянето на акта на нарушителите и ми казаха, че е добре да съм на разположение“, разказа Василена в ефира на „Здравей, България“ по NOVA.

По думите ѝ служителите на МВР я предупредили, че голяма част от нарушителите обжалват наложените санкции – глоба от 500 лева и два месеца лишаване от право да управляват автомобил. Ако това се случи, делата ще се гледат в Районния съд в Ихтиман, където тя също ще трябва да се явява като свидетел.

„Веднага ми мина мисълта през главата, че аз няма да мога да бъда активна и на разположение през цялото това време. Може да ми се наложи да отсъствам и в крайна сметка може би ще е по-лесно да изтегля сигнала си, което изключително много ме разстрои“, сподели тя.

Въпреки административната тежест Василена е решила да доведе процедурата докрай.

„Не съм го оттеглила, защото смятам, че мога да дам пример на хората да бъдат граждански активни и в този случай ми се иска да има по-улеснена процедура“, допълни тя.

Според адвокат Илия Тодоров именно сложната процедура често отказва хората да подават сигнали за нарушения.

„Според мен не е необходимо 14 пъти да бъде извикана, за да се състави акт в нейно присъствие към нарушителя, тъй като си има процедура, която това може да се случи и без нейното присъствие“, заяви той.

По думите му видеорегистраторите и записите с мобилен телефон могат да бъдат използвани като доказателство в съда, стига сигналът да не е анонимен и да съдържа точни данни за мястото, времето и начина на извършване на нарушението.

Тодоров обаче обърна внимание и на рисковете за свидетелите, ако случаят стигне до съдебна фаза.

„Най-абсурдната ситуация би била, ако подадеш сигнал, впоследствие бъдеш конституиран като свидетел по делото и не се явяваш един или няколко пъти. Могат не само да те глобят, теоретично могат и принудително да те доведат в съда със съдебна охрана“, категоричен е адвокатът.

На този фон МВР продължава засиления контрол по автомагистрала „Тракия“, особено след поредицата тежки катастрофи с участието на тежкотоварни камиони.

При специализирана полицейска акция е спрян украински ТИР, който се е движил с опасно износени гуми. По данни на „Пътна полиция“ на места грайферът на гумите напълно липсвал, а превозното средство е било спряно от движение до отстраняване на неизправността.

Началникът на отдел „Охранителна полиция“ в ОДМВР – Стара Загора комисар Павел Вълов съобщи в ефира на „Здравей, България“, че в областта вече е въведена организация в петък, събота и неделя тежкотоварните автомобили да бъдат отбивани от магистралата и насочвани по алтернативни маршрути.

По думите му полицейски патрул е забелязал камиона да се движи по автомагистрала „Тракия“ и го е спрял при 213-ия километър.

„Гумите изглеждат ударени или камионът се движи с такива гуми без контрол от страна на органите, българските или европейските“, заяви комисар Вълов.

Според него контролът трябва да бъде още по-строг.

„Той е влязъл на вътрешна граница на ЕС, където Гранична полиция не винаги спира превозните средства, и този камион е минал без да бъде проверен“, посочи още той.

На водача е наложена глоба от 255 лева, а преди да продължи пътя си, той ще трябва да подмени седем от гумите на тежкотоварния автомобил.