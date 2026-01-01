Продължаващите горещини във Франция наложиха на главния енергиен доставчик EDF да изключи три атомни реактора и да намали производството на други осем.



Мярката се предприема за втори път тази седмица. Тя се налага от съображения за опазване на околната среда, пише БНР . Атомните централи използват речни води за охлаждане на реакторите си. Ако не бяха частично изключени, на оператора щеше да се наложи да изхвърли твърде много гореща вода във вече затоплените от жегата води на реките Гарон, Рона и Мьоз.



Днес метеоролозите поставиха около една трета от територията на Франция под най-висока степен на риск заради повишените температури. Според изчисления на Франс прес, около 25 милиона французи са били изложени на горещина до 41 градуса по Целзий.

Франция е сред европейските държави, които разчитат най-силно на ядрената енергия – около две трети от електроенергията в страната се произвежда от атомни централи. През последните години обаче все по-честите горещи вълни и засушавания създават сериозни затруднения за работата им. Причината е, че реакторите използват вода от реки за охлаждане, а когато нивата на реките спаднат или температурата на водата стане прекалено висока, производството трябва да бъде ограничено, за да се предотврати допълнително затопляне на водните екосистеми. Подобни ограничения бяха въведени и през 2022, 2023 и 2025 г., когато екстремните жеги засегнаха големи части от Европа.