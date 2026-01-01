Полицията в Гълъбово разкри случай на измама, при която четирима мъже поискали пари от възрастен мъж за ремонт на покрива на дома му.
Сигналът е подаден на 10 юли от 56-годишна жена. По данни на полицията четиримата мъже влезли в имота на 71-годишен жител на Гълъбово без договорни отношения и започнали ремонтни дейности по покрива, след което поискали заплащане.
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Възрастният мъж им дал 50 евро.
В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия извършителите са установени. Те са на 19, 20, 21 и 48 години. Двама от тях – на 19 и 20 години, са задържани за срок до 24 часа. Другите двама са напуснали мястото преди пристигането на полицията и към момента се издирват.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.