Медицински хеликоптер транспортира мъж с травма на главата от Смолян до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в София, каза д-р Васил Гривнев – началник на спешното отделение към Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ - Смолян.

Пациентът е приет в спешното отделение в късния следобед след падане. При прегледа е установен хематом на главата. След оценка на състоянието му е взето решение за транспортиране по въздух до столичната болница, добави д-р Васил Гривнев.

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Поради проливния дъжд и гръмотевичната буря излитането на медицинския хеликоптер се забави и той излетя към София около 19:30 часа.

Пациентът е насочен към Клиниката по неврохирургия след консултация с доц. Николай Велинов.

Това е поредна мисия на въздушната спешна помощ от Смолян. От април тази година медицинските хеликоптери кацат на новоизградената хеликоптерна площадка към МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“, която позволява по-бързо транспортиране на пациенти в критично състояние до специализирани лечебни заведения.