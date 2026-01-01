Тежка катастрофа е станала край Дупница, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

Кола се е ударила в спрял камион, двама души са загинали, трима са ранени. Инцидентът е станал на разклона за село Дяково, съобщиха от МВР-Кюстендил, предава NOVA.

Водач на лек автомобил се е ударил в ремарке, паркирано извън пътя, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР), предаде БТА. Сигналът за инцидента е получен малко след 19:00 ч. тази вечер.

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Инцидентът е станал малко преди включването към автомагистрала "Струма" на изхода от Дупница в посока на движение към София, уточни Русинова.

По първоначална информация двама участници в пътнотранспортното произшествие не са били контактни и е повикана въздушна линейка, която да ги откара до болницата, съобщиха от МВР.

Малко по-късно медицинският хеликоптер кацна на площадката на болница „Света Анна“.

"Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата, да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница", пише още тя.

Заради инцидента временно е ограничено движението при км 321 по път I-1 София – Дупница в района на Дупница, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Обходния маршрут е през АМ "Струма". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".