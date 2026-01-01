Катар препоръча морският трафик временно да бъде преустановен след поредните ирански атаки, предаде ДПА.



Министерството на транспорта на Катар обяви днес, че препоръчва всички пътувания и други "морски дейности" да бъдат преустановени до второ нареждане.

Предупреждението е в сила и за риболовни и развлекателни лодки, джетове и "всички други морски плавателни съдове".

Базираната в Катар телевизия "Ал Джазира" съобщи, че съобщението е препоръка, въпреки че някои други медии го определиха като нареждане.

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От ловците на перли и традиционните лодки "дау" до днешните туристически круизи и луксозни яхти, идентичността на Катар е тясно свързана с корабоплаването в Персийския залив, пирпомня ДПА.

Страната, разположена на полуостро в Залива, разполага с десетки риболовни и яхтени пристанища за търговска и частна употреба.

Катар съобщи порано днес за поредни ирански атаки. Според официални представители трима души, сред които и едно дете, са били ранени от падащи отломки.

Катар беше атакуван многократно по време на войната с Иран, но е съобщил за по-малко атаки в сравнение например с Кувейт и Обединените арабски емирства.

Катар, заедно с Пакистан, действа като посредник във войната между САЩ и Иран.