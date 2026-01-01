Турското министерство на здравеопазването е глобило над 100 акушер-гинеколози заради извършване на цезарови сечения, като ги е отстранило от работа и ги е принудило да преминат обучение, съобщи вестник BirGun в събота. Страната има най-висок процент на раждания с цезарово сечение сред 38-те страни от ОИСР. Според последните налични данни за 2023 г., тогава на всеки 1000 живородени деца се падат 615 цезарови раждания.

Медицински специалисти казаХА пред AФП, че цезаровите сечения са по-ефективни от гледна точка на времето за медицинския персонал - 30 минути, в сравнение с 12 часа за традиционно раждане. Те също намаляват риска от съдебни действия поради усложнения, осигурявайки гаранция за безопасност както за лекаря, така и за жените.

Турция забрани на частните клиники да извършват планови операции за цезарово сечение

Миналата година турското правителство започна кампания за справяне с намаляващата раждаемост в рамките на инициативата на президента Реджеп Ердоган „Десетилетие на семейството“, която му позволи да упражни по-голям контрол върху начина, по който жените раждат. Ердоган, благочестив мюсюлманин, който настоява жените да имат т. нар. естествени раждания, иска да се справи с рекордния брой раждания с цезарово сечение в Турция, като през април 2025 г. неговото правителство забрани подобни процедури в частни здравни заведения без медицинска обосновка.

Според BirGun, над 100 лекари са били глобени за извършени цезарови сечения, позовавайки се на данни, предоставени от медицински асоциации в цялата страна, което предизвика негативна реакция от страна на здравните специалисти. На своя уебсайт Лекарската камара на Анталия заяви, че на акушер-гинекологите са били „издадени предупреждения, подложени на дисциплинарни разследвания, временно отстранени от практиката и принудени да посещават курсове за предродилно обучение, поради високите нива на цезарови сечения в цялата страна“.

Опасно лечение зад граница: Разкриха схема за „зарибяване“ на пациенти в България

Новаторският уебсайт Diken цитира случая с акушер-гинеколог, работещ в частна болница в Сакария, близо до Истанбул, който е бил уволнен по искане на здравното министерство поради висок процент на цезарови сечения, след което е бил отстранен за шест месеца. През този период лекарят ще трябва да премине обучение в държавна болница, след което ще се яви на изпит и само ако е успешен, ще може да възобнови лекарската си практика, се казва в съобщението.

Д-р Айше Гюлтекингил, висша служителка в Турската медицинска асоциация (TTB), заяви пред BirGun, че наказването на лекарите няма да реши проблема с високия процент на цезарови сечения в Турция, който е „структурен“. „Процентът на раждания с цезарови сечения в Турция надхвърля 60 процента. Но методът на раждане отразява различни проблеми в здравната система на Турция“, каза тя.