Естония планира да построи военен лагер за 200 войници в град Нарва на границата с Русия, съобщи националната обществена телевизия ERR.

„Ще построим планирания основен военен лагер на един етап. Работата ще започне в края на годината и ще бъде завършена през лятото на 2028 г. Освен това ще създадем временен военен лагер в Нарва, използвайки контейнери, като строителството ще приключи в началото на 2027 г.“, каза в интервю за ERR Андо Воогма, мениджър в Центъра за отбранителни инвестиции.

Според изданието, в Нарва е планирано да бъде разположено подразделение от 1-ва пехотна бригада. Военният лагер е проектиран да побере 1000 войници, но приблизително 200 войници ще служат там постоянно.