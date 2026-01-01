Общо 13 народни представители са отсъствали неоправдано от пленарни заседания през юни. Това показва справка в сайта на парламента.

Димитър Иванов Аврамов (ДПС) има две отсъствия, а по едно имат: Росица Любенова Кирова (ГЕРБ-СДС), Калин Георгиев Стоянов (ДПС), Валери Пламенов Лачовски (ГЕРБ-СДС), Момчил Викторов Терзийски („Прогресивна България“ (ПБ)), Янка Тенева Тянкова (ПБ), Стефан Атанасов Сабрутев (ПБ), Пламен Красимиров Белов (ПБ), Пламен Дойчев Тодев (ПБ), Милен Колев Трифонов (ПБ), Калоян Тошков Иванов („Демократична България“), Васка Александрова Милушева (ПБ) и Делян Славчев Пеевски (ДПС).

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение, гласи Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

В средата на юни депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 2026 г. Според промяната депутатите получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 г.

Всеки месец на интернет страницата на парламента се публикува информация за неоправданите отсъствия на народните представители от заседания на постоянните комисии, подкомисиите, работните групи и от пленарни заседания. Информацията се публикува не по-късно от 7 дни след приключване на месеца, за който се отнася.