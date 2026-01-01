„С бюджета се занимаваме, не съм гледал кой е летял, кой не. Но съм сигурен, че ще получите информация“ – това каза пред журналисти депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов относно изпратената в Народното събрание справка за проведена оперативно-издирвателна дейност в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, свъзрана с полетите на Делян Пеевски.

Документът е изпратен до председателя на Народното събрание във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон „Магнитски“ лица, съобщиха по-рано от МВР.

Справката на ГДБОП за полетите на Пеевски е внесена в парламента

Досега коментар има само от страна на ДПС. Според депутата Хамид Хамид предоставената справка не потвърждава твърденията, направени от министъра по време на изслушването му в Народното събрание на 2 юли.

Депутатът от ПБ Явор Гечев също заяви, че все още никой от колегите му няма повече информация за справката: „Както виждате, дебатът за бюджета върви на пълни обороти и някак ще ни е малко трудно, а и претенциозно е да се занимаваме с толкова неща едновременно. Разбираме, че това е най-интересното, но нека отдадем значение на малко по-важното. На всички ни е интересно, уверявам ви“.

Хамид Хамид: Справката на МВР не потвърждава твърденията на Демерджиев за полетите на Пеевски

На въпрос възможно ли е Демереджиев да е подведен, Гечев каза, че познава мистъра, но данните, които изнася, са официални и са от МВР, което би значело, че ведомството е излъгало.

„Аз не мисля, че става точно така. Но самият аз, както и колеги, всички си задаваме въпроси. Трябва да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в цялата тази работа. За съжаление, депутатите наистина не знаят всичко. С удоволствие всички ще се запознаем с данните, интересът ни е толкова голям, колкото и вашият“, добави Гечев.