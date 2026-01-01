При извънредна проверка, извършена на 8 юли, Регионалната инспекция по околната среда и водите в София е установила нарушения в Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Установени са нарушения на условията на действащото комплексно разрешително. Констатирано е съхраняване на произведено RDF гориво на открито, извън определените за тази дейност места, както и неизпълнение на нормативното изискване за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община - площадка "Садината“, въпреки дадените предходни предписания, допълниха от инспекцията.

За констатираните нарушения РИОСВ - София е предприела административно-наказателни действия и е издала задължителни предписания със срокове за изпълнение.

В хода на проверката са установени и редица обстоятелства, свързани с експлоатацията на съоръженията и организацията на технологичния процес. Констатирано е, че всички 16 клетки за приемане на отпадъци и всички 26 клетки за биосушене са запълнени, една от четирите транспортни ленти към сепариращата инсталация не работи и една от двете транспортни ленти към цеха за производство на RDF не функционира. Отпадъците към момента на проверката се депонират в клетка 4, като има незапръстени участъци.

Установено е още, че входният кантар не функционира поради извършван ремонт. До приключване на проверката ремонтът е завършен и кантарът е приведен в нормален експлоатационен режим, като през периода на ремонта приемът на отпадъци е осъществяван през изходния кантар. Теренът извън границите на депото, върху който при предходни проверки са били установени нерегламентирано съхранявани пластмасови отпадъци и RDF, е почистен и към момента на проверката няма налични отпадъци.

В резултат на проверката от РИОСВ - София са дадени задължителни предписания - Столична община да преустанови съхраняването на отпадъци извън границите на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община - площадка "Садината“, извън разрешеното с действащото комплексно разрешително, както и Столична община стриктно да изпълнява изискванията за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение. Срокът за изпълнение и на двете предписания е постоянен.

Извънредната проверка е част от последователния контрол, който РИОСВ - София упражнява върху дейността на предприятието. Само през 2025 г. инспекцията е извършила 10 проверки на съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община и е съставила 12 акта за установяване на административни нарушения, като при всяко установено нарушение са предприемани предвидените в закона мерки.

Пресцентър на Градския съвет на БСП - София

Междувременно Общинският съветник от групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС Станислав Младенов отправи питане към столичния кмет Васил Терзиев относно резултати от дейността на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" (СПТО). В него той настоява да получи конкретен отговор с официални данни за това колко тона хартия, като рециклируем материал, е продало предприятието през 2024, 2025 и 2026 година чрез организирани и проведени публични търгове.

"Очаквам още на следващата сесия на СОС – на 23-ти юли, която е последна за сезона, питането ми да намери място в дневния ред и да получа отговор. Настоявам той да бъде подкрепен от документи, включително счетоводни документи, каза Станислав Младенов. - Управлението на отпадъците в София е една от ключовите отговорности на Столична община. Дейността на СПТО трябва да гарантира ефективно третиране на отпадъците, увеличаване на дела на рециклираните материали и намаляване на количествата, насочени към депониране".

В питането си общинският съветник от БСП отбелязва, че съществуващите публично достъпни данни дават само обща представа за постигнатите резултати. "Обявените данни често са представени в обобщен вид и не винаги позволяват достатъчно детайлен и навременен обществен анализ на месечната ефективност на системата, коментира Станислав Младенов. - Това не само не дава възможност за по-задълбочена оценка на процесите, а дори я затруднява".

Според него, особено внимание трябва да бъде насочено към организацията и ефективността на процедурите за реализация на отделните рециклируеми материали. "Управлението на рециклируемите отпадъци не бива да бъде разглеждано единствено като дейност по изпълнение на законови задължения, а като възможност за генериране на допълнителни приходи в полза на столичани, заяви Станислав Младенов. - Именно затова всяка процедура за продажба на рециклируеми материали трябва да гарантира реална конкуренция, прозрачност и максимална икономическа ефективност".