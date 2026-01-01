Заловиха издирван 29-годишен мъж във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Той е проверен на 9 юли в село Шемшево. Установено, че мъжът се издирва с Европейска заповед за арест от Германия.

Хванаха издирвани мъж и жена във Великотърновско

Той е задържан. Уведомени са компетентните служби.

При друг случай - установиха издирвана кола. На 9 юли вечерта е извършена проверка в имот в село Дъскот.

Автомобилът е без регистрационни табели и е обявен за издирване от властите в Унгария. Уведомени са компетентните служби.