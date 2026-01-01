Историята на 12-годишната Ани от Варна, която трогна хиляди зрители на NOVA, вече има своя щастлив развой. Момичето, което страда от рядка сърдечна и белодробна недостатъчност, напусна завинаги старата, рушаща се къща без баня и с постоянна влага и мухъл. Днес тя вече живее в нов общински дом, който получи след години чакане.

Емоциите за Ани започнаха още преди да прекрачи прага на новото жилище. „Очаквам нещо ново. Никога не съм вярвала, че ще живея на толкова красиво място. Само по филмите съм го гледала“, сподели тя развълнувано.

След тежките изпитания - сълзи от щастие: 12-годишната Ани от Варна прекрачи прага на дома, за който мечтаеше (СНИМКИ)

Момичето не скри, че сбъднатата мечта е много повече от това, което си е представяла. „Много съм радостна и много благодарна на хората, които направиха това райско място. Благодаря на всички, които помогнаха“.

Преди месец Ани разказа пред камерата на NOVA, че има едно-единствено желание – да живее в дом с баня и диван. Днес тя с усмивка признава: „И сега вече я имам“.

А когато е попитана дали новият дом отговаря на мечтите ѝ, отговорът е повече от красноречив:„Надмина очакванията ми“. Най-голямата радост за Ани е собствената ѝ стая - розова, светла и подредена точно така, както винаги си я е представяла. „Исках леглото да е до прозореца и стаята да е боядисана в розово“, споделя момиченцето.

„Да имам хубава квартира и баня, нищо друго не искам“: Мечтата на 12-годишната Ани от Варна стана реалност (ВИДЕО)

Още след първата нощ в новия дом момичето е убедено, че това е мястото, за което е мечтало.„Много хубаво беше. Леглото е много удобно. Меко е“, разкрива Ани.

С гордост показва как вече е подредила вещите си: „Тук са ми любимите неща. Подредих си нещата за училище, флумастрите, моливите. Направих си леглото, сгънах си чаршафите и дрехите. Изчистих навсякъде“.

Най-много в стаята си харесва именно това, за което е мечтала дълго време - леглото и големия прозорец.

За Ани обаче най-вълнуващото място в новия дом се оказва банята. Досега тя никога не е живяла в жилище с нормална баня и се е къпала с вода, затопляна с бързовар.

Днес това вече е минало. „Уникална е. Никога не съм имала такава баня. Никога не съм се къпала така. Просто влизам, пускам душа и се къпя“, споделя тя.

Момичето все още не може да свикне колко лесно изглежда всичко. Ани признава, че новият дом не е просто жилище, а място, където иска да създаде най-хубавите си спомени. Тя вече очаква с нетърпение и първия си рожден ден в новия дом - на 25 август.

Накрая момичето отправи специално послание към всички хора, които са помогнали мечтата ѝ да стане реалност: „Много искам да ви благодаря. Благодаря на всички, които помогнаха с всичко необходимо за квартирата. Много съм ви благодарна за това, което направихте. За мен това е голяма чест“.

Макар че вече има уютен дом, пред Ани предстои още една голяма битка. Заради тежкото си заболяване тя се нуждае от трансплантация, като по последни данни се обсъжда едновременна трансплантация на сърце и бял дроб. Но днес тя си позволява поне за миг да бъде просто дете - щастливо, усмихнато и влюбено в своята нова розова стая.