65-годишен мъж е в болница след взрив на газова бутилка в Пловдив, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Инцидентът е станал на 9 юли в 8,56 часа сутринта. На място се отзовали два противопожарни екипа от града.

Мъжът е получил изгаряния и е настанен в болнично заведение за лечение.

През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили общо 107 пожара и са се отзовали на 180 сигнала за произшествия, съобщават още на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".