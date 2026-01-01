Със заповед на министъра на вътрешните работи, главен инспектор Павел Диев е временно преназначен на длъжността началник на Районно управление-Златоград .

Заместник-директорът на ОД на МВР-Смолян комисар Костадин Бундов представи новия ръководител пред състава на Районното управление, съобщиха от полицията.

Диев е роден на 14 април 1981 г. в Девин. Завършил е висше образование във ВСУ „Черноризец Храбър“ - филиал Смолян, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“.

Професионалният му път в системата на МВР започва през 2001 г. През годините е заемал различни изпълнителски и ръководни длъжности в структурите на МВР, включително в ОД на МВР-Смолян, ГДБОП, РУ-Смолян, РУ-Мадан и участък Доспат.

ОД на МВР-Смолян

В периода 2021-2024 г. е бил началник на РУ-Мадан, а до назначаването си на новата длъжност е ръководил участък - Доспат. За постигнати високи професионални резултати е награждаван многократно с отличия и награди от ръководството на МВР.

Комисар Костадин Бундов пожела на главен инспектор Павел Диев здраве и успех при изпълнението на новите отговорности, като изрази увереност, че с професионализъм и последователност ще ръководи дейността на Районното управление.

Досегашният началник на Районното управление Асен Йорданов е преназначен на друга ръководна длъжност в ОД на МВР.