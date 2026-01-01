Парламентът прие единодушно отчета на генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев за 2025 г., включващ и финансов отчет. „За“ гласуваха 153 народни представители.

Отчетът включва информация за изпълнението на стратегическите цели на Агенцията, развитието на кореспондентската мрежа, кадровата политика, международното сътрудничество и финансовото състояние на националната информационна агенция на България.

При представянето му в пленарната зала генералният директор на БТА Кирил Вълчев изрази надежда с бюджета за следващата година да бъде увеличено финансирането на БТА, БНР и БНТ, за да бъдат гарантирани по-високи възнаграждения на журналистите, които в днешно време играят ролята на учителите. Той посочи, че учителите получават с 25 процента по-високи възнаграждения. Докато в училищата се учи как да се прилага опитът на вчерашния ден, от медиите се учим на днешния ден, посочи той.

Сред акцентите в отчета на БТА за 2025 г. той посочи осигуряването на свободен достъп до новините, изграждането на кореспондентска мрежа вече с 46 пресклуба, включително 33 на територията на България, и партньорства с над 50 информационни агенции, пълна дигитализация на архивите на агенцията и въвеждането на специализиран шрифт ЛИК, който БТА предоставя на всички публични институции.

Българската телеграфна агенция (БТА) се развива по един добър начин, който би трябвало да бъде пример и за останалите обществени медии, заяви депутатът от ГЕРБ – СДС Тома Биков по време на дебата по отчета на генералния директор на БТА Кирил Вълчев за 2025 година. БТА започна да се развива добре, когато парламентът прие промяната, с която я задължи да предоставя информацията безплатно и агенцията беше финансово компенсирана за това, коментира той.

При обсъждането на доклада в пленарната зала, Александра Стеркова от „Демократична България“ поздрави генералния директор и целия екип на БТА не просто за изпълнение на законовите им задължения, а за цялостната визия за развитие на Агенцията, за разширяване на нейното присъствие и утвърждаването на ролята ѝ като надежден източник на информация. Тя отбеляза усилията за дигитализация на архивния фонд на БТА.

Дигитализацията на архива и документите на БТА е част от съхраняването на истинската история на България и е достойна за възхищение, каза Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ при разглеждането в пленарната зала на отчета на агенцията за миналата година. Той посочи още, че в работата на агенцията вижда обективност и безпристрастност, съчетани с високо професионално ниво при представянето на новините и детайлна информираност.

На 25 юни Кирил Вълчев представи годишния отчет на дейността за 2025 г. пред парламентарната комисия по културата и медиите, която също го прие с единодушие.

Пълният отчет на БТА може да бъде намерен тук.