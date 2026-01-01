Епидемията от ебола в Демократична република Конго (ДРК) е довела до 600 смъртни случая, според последния отчет на Световната здравна организация (СЗО), основан на данни от конгоанските здравни власти, предаде Франс прес.

Заболяването, което се предава чрез контакт с телесни течности и причинява хеморагична треска, е отнело живота на над 15 000 души в Африка през последните 50 години. Най-смъртоносната епидемия в ДРКонго доведе до близо 2 300 жертви при 3500 регистрирани случаи в периода от 2018 до 2020 г.

Общо 600 починали и 1759 потвърдени случая са отчетени в ДРКонго от началото на настоящата епидемия, посочва СЗО в доклад от 7 юли. В съседна Уганда броят остава два смъртни случая при 20 потвърдени заразени.

"Епидемията продължава да се разраства и нейният реален мащаб все още не е напълно установен", заяви тази седмица чрез видеоконферентна връзка с Женева представителката на СЗО в ДР Конго Ан Ансия.

"Въпреки окуражаващия напредък, продължаваме да се сблъскваме с големи предизвикателства. Настоящите центрове за лечение работят на около 90% от капацитета си, което оказва значителен натиск върху реакцията на здравните служби", добави тя.

Огнището на кризата — чийто реален мащаб остава труден за преценка — се намира в Итури, провинция в североизточната част на страната, граничеща с Южен Судан и Уганда. Вирусът е налице и в близките провинции Северно Киву и Южно Киву, където провинциалните столици и големи части от територията са под контрола на антиправителствената въоръжена групировка M-23.

"Движението на населението, продължаващата несигурност и уязвимостта на здравната система продължават да затрудняват усилията за овладяване на епидемията", обясни Ансия, предупреждавайки, че "хуманитарните нужди остават значителни, особено по отношение на защитата на цивилните, достъпа до храна и основни здравни услуги".

17-ата епидемия от ебола в ДРКонго, обявена официално на 15 май, е причинена от варианта Бундибугьо, за който няма нито ваксина, нито лечение.

Клиничните изпитания на два потенциални лечения срещу тази рядка разновидност са започнали на 2 юли, посочва още СЗО, която е дала и разрешение за спешна употреба на първия молекулярен диагностичен тест за вируса.