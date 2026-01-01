Броят на потвърдените случаи на ебола в ДР Конго се увеличиха до 1460, включително 447 смъртни случаи, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикувани вчера правителствени данни.

Министерството на комуникациите на ДР Конго заяви, че в сряда са регистрирани 54 нови случая в източните провинции Итури и Северно Киву.

Епидемията от ебола в Демократична република Конго е сред най-тежките в историята на страната. Заболяването се причинява от вирус, който се предава чрез пряк контакт с телесни течности на заразен човек или животно и може да доведе до тежка хеморагична треска. Смъртността при различните огнища варира между 25% и 90%, в зависимост от вирусния щам и достъпа до медицинска помощ.

Борбата с епидемията е затруднена от въоръжените конфликти и нестабилната обстановка в източните провинции Северно Киву и Итури, където често се регистрират нападения срещу здравни работници и лечебни заведения. Въпреки наличието на ефективни ваксини и подобрените методи за лечение, здравните власти продължават да се сблъскват с предизвикателства при проследяването на контактните лица и ограничаването на разпространението на вируса.