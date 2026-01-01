Единадесет души са приети в две болници в Атина с изгаряния и затруднено дишане, като трима от тях са в тежко състояние, след като голям пожар обхвана фабрика в Аспропиргос, Западна Атика, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Един от пострадалите е бил спасен от пожарната служба, а друг е напуснал мястото самостоятелно. Лекарите в болница „Триасио“ са интубирали двама души с тежки изгаряния, а още трима се лекуват с по-леки изгаряния. Четвърти пострадал е бил изписан.

Друга болница в гръцката столица, „Атикон“, е приела петима пациенти със затруднено дишане. Един от тях е бил интубиран и след това прехвърлен в болница КАТ.

Пожарната служба съобщи, че огънят е избухнал около 8:00 ч. в обект на предприятие на кръстовището на улиците „Мегаридос“ и „Хиу“ и се е развил с висок пиротермичен товар. Местни медии посочват, че става дума за съоръжение за рециклиране.

ЕРТ съобщи, че фабриката е напълно унищожена, а гъст черен дим е покрил по-широкия район, създавайки задушлива атмосфера. В обекта се намира и камион с резервоар с пропан, което значително увеличава риска от експлозия.

По-рано чрез системата за спешни предупреждения 112 бяха изпратени съобщения до жителите на улица „Мегаридос“ с призив да се евакуират през улица „Агиу Георгиу“.

На място работят 75 пожарникари с 20 автомобила. В операцията участва и хеликоптер за водни пускове, а общината е изпратила водоноски.

Екипът за разследване на палежи към пожарната служба също пристигна в района, за да установи причините за пожара.