Единадесет души са приети в две болници в Атина с изгаряния и затруднено дишане, като трима от тях са в тежко състояние, след като голям пожар обхвана фабрика в Аспропиргос, Западна Атика, съобщи държавната телевизия ЕРТ.
Един от пострадалите е бил спасен от пожарната служба, а друг е напуснал мястото самостоятелно. Лекарите в болница „Триасио“ са интубирали двама души с тежки изгаряния, а още трима се лекуват с по-леки изгаряния. Четвърти пострадал е бил изписан.
Друга болница в гръцката столица, „Атикон“, е приела петима пациенти със затруднено дишане. Един от тях е бил интубиран и след това прехвърлен в болница КАТ.
Two seriously injured in Aspropyrgos factory fire, three more in hospital https://t.co/fkgPSNH3OQ pic.twitter.com/AnORJ2Jgh7— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) July 9, 2026
Пожарната служба съобщи, че огънят е избухнал около 8:00 ч. в обект на предприятие на кръстовището на улиците „Мегаридос“ и „Хиу“ и се е развил с висок пиротермичен товар. Местни медии посочват, че става дума за съоръжение за рециклиране.
ЕРТ съобщи, че фабриката е напълно унищожена, а гъст черен дим е покрил по-широкия район, създавайки задушлива атмосфера. В обекта се намира и камион с резервоар с пропан, което значително увеличава риска от експлозия.
Aspropyrgos factory fire prompts evacuation alert https://t.co/CPDyQSLWSs pic.twitter.com/vTGl4o5hzJ— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) July 9, 2026
По-рано чрез системата за спешни предупреждения 112 бяха изпратени съобщения до жителите на улица „Мегаридос“ с призив да се евакуират през улица „Агиу Георгиу“.
На място работят 75 пожарникари с 20 автомобила. В операцията участва и хеликоптер за водни пускове, а общината е изпратила водоноски.
Екипът за разследване на палежи към пожарната служба също пристигна в района, за да установи причините за пожара.