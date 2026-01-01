Властите в Милано призоваха десетки хиляди жители да държат прозорците и вратите на домовете си затворени след избухването на голям пожар в северната част на италианския град, предаде ДПА.
Пожарът пламна през нощта в логистичен център на куриерска фирма в северната част на Милано, съобщиха пожарните служби. Причината за инцидента все още не е установена.
По време на пожара се чуха няколко експлозии, а гъсти облаци черен дим, видими от километри разстояние, се издигнаха над района. Няколко превозни средства бяха унищожени от огъня.
#Milano, #vigilidelfuoco impegnati da poco prima delle 20 con 6 squadre in via Don Minzoni per l’incendio generalizzato del deposito di un’azienda di spedizioni internazionali. Nessuna persona coinvolta al momento [#8luglio 22:00] pic.twitter.com/4560FrfwoV— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 8, 2026
По първоначална информация няма пострадали. Като предпазна мярка властите призоваха жителите на района да останат по домовете си и да не излизат навън.
Районът около логистичния център и няколко съседни улици бяха отцепени. Складът е съдържал голямо количество пратки с електронни устройства, които са били унищожени от пламъците.
🚨 Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo da pochi minuti a seguito di un incendio scoppiato all'interno di un capannone a Milano in via Don Minzoni, 10. L'alta colonna di fumo nero sprigionatasi a seguito dell'incendio si nota a chilometri di distanza pic.twitter.com/u4SglROaj0— Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) July 8, 2026
За овладяването на пожара на място са изпратени десетки екипи на противопожарната служба.