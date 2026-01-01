/ БТА

Властите в Милано призоваха десетки хиляди жители да държат прозорците и вратите на домовете си затворени след избухването на голям пожар в северната част на италианския град, предаде ДПА.

Пожарът пламна през нощта в логистичен център на куриерска фирма в северната част на Милано, съобщиха пожарните служби. Причината за инцидента все още не е установена.

По време на пожара се чуха няколко експлозии, а гъсти облаци черен дим, видими от километри разстояние, се издигнаха над района. Няколко превозни средства бяха унищожени от огъня.

По първоначална информация няма пострадали. Като предпазна мярка властите призоваха жителите на района да останат по домовете си и да не излизат навън.

Районът около логистичния център и няколко съседни улици бяха отцепени. Складът е съдържал голямо количество пратки с електронни устройства, които са били унищожени от пламъците.

За овладяването на пожара на място са изпратени десетки екипи на противопожарната служба.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят