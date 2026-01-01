Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за кредитните институции, внесени от Министерския съвет. Това е точка първа в приетия дневен ред за пленарното заседание.

При първото четене на измененията, заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че се въвеждат две европейски директиви, предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг, за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения.

С промените се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), както и на регламентацията за извършване на оценки за надеждност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. Съгласно европейска директива нито един член на управителния орган, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 г., не остава на длъжност повече от 14 години.

На първо четене: Приеха законови промени за колективно инвестиране, какво се въвежда

Част от измененията се отнасят до надзорните правомощия, санкциите, клоновете от трети държави и рисковете от екологичен, социален и управленски характер.

С оглед присъединяването на България към еврозоната се предлагат и изменения в Закона за банковата несъстоятелност и Закона за гарантиране на влоговете в банките, свързани с разпределението на правомощията на Европейската централна банка и БНБ във връзка с осъществявания от тях пруденциален надзор.

В програмата за днес е проект на решение за приемане на Изменение на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“.

Във вторник Комисията по отбрана подкрепи изменението на проекта за инвестиционен разход, свързан с бойните машини „Страйкър“. Причината за промяната е повишението на цените, поискано от американската страна.

В дневния ред е и ратификацията на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Монголия за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 21 ноември 2025 г. в София.

Четвърта точка в програмата за 9 юли е отчетът на генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев за 2025 г., включващ и финансов отчет.

На 25 юни генералният директор на БТА представи отчета пред Комисията по културата и медиите на Народното събрание, която го прие с единодушие. Отчетът включва информация за изпълнението на стратегическите цели на Агенцията, развитието на кореспондентската мрежа, кадровата политика, международното сътрудничество и финансовото състояние на националната информационна агенция на България.