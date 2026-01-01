Парламентът прие на първо четене промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Законопроектът, внесен от Министерския съвет на 5 май, беше гласуван със 141 гласа „за“, девет гласа „против“ и два гласа „въздържал се“.

С промените в българското законодателство се въвеждат изисквания и мерки по прилагането на редица законодателни актове от правото на Европейския съюз. Въвеждат се изменения в националното законодателство с цел адаптирането му към ресорен регламент и директива, като се улеснява достъпът на малките и средните предприятия до капитал чрез промяна на праговете и видовете проспекти за допускане до търговия, както и чрез намаляване на административната тежест и разходите за проучванията на инвестиционните посредници.

С оглед прилагането на други ресорни регламенти за бенчмарковете се прецизира разпределението на правомощия между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка при издаване на разрешение за участие в търговията с квотите за емисии на парникови газове и режимите за одобрение и надзор на бенчмаркове.

Във връзка с въвеждането на еврото в страната ни с проекта се предлага адаптация на стойностите на имуществените санкции и глобите от левове в евро в проектозакона и в други секторни закони в небанковия финансов сектор.

Зам.-министърът на финансите Методи Методиев посочи, че измененията са част от поет ангажимент на България към Европейската комисия в процеса на предоговаряне на целите по Реформа C10.R10 от Националния план за възстановяване и устойчивост, като имат за цел да повишат прозрачността и ефективността по процеса на възлагане на обществени поръчки в страната.

Срокът за предложения за изменение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми беше намален на пет дни.