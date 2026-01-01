Броят на децата и юношите, чието образование е прекъснато заради конфликти и климатични сътресения, надхвърли 250 милиона, като близо 100 милиона от тях изобщо не ходят на училище, показва доклад на ООН.

„Броят на децата, засегнати от кризи, се е увеличил с 21 милиона само за 18 месеца и достига приблизително 258 милиона в световен мащаб“, се казва в изследването на Education Cannot Wait, фонда на ООН за образование в кризисни зони.

Докладът обхваща деца и юноши в училищна възраст, чието образование е нарушено от конфликти, разселване, климатични бедствия и продължителни социално-икономически кризи.

Според данните 93 милиона деца изобщо не посещават училище. Близо 60% от общо 258 милиона засегнати живеят само в девет държави: Афганистан, Бангладеш, Демократична република Конго, Етиопия, Мианмар, Нигерия, Пакистан, Судан и Йемен.

Конфликтите и насилието са основните причини децата да отпадат от училище, сочи докладът.

„Доказателствата са ясни: конфликтите и климатичните промени заличават трудно постигнатия напредък в образованието“, заяви Майса Джалбут, директор на Education Cannot Wait.

„Тези данни ни показват къде нуждите са най-големи и къде инвестициите могат да имат най-силен ефект. Сега е моментът да инвестираме в бъдещето на децата, засегнати от кризи“, добави тя.