Министерският съвет ще проведе редовното си заседание в сряда от 9:30 часа. В предварителния дневен ред са включени 32 точки, сред които споразумението по европейския инструмент SAFE, финансиране за редица министерства, промени в отбраната и решения, свързани с международното сътрудничество, предаде репортер на БГНЕС.

Правителството ще разгледа проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за заем по SAFE между Европейския съюз и България, както и оперативните договорености с Европейската комисия.

Сред акцентите е и одобряването на финансиране за Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, както и за Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, държавните висши училища и общините.

Министрите ще обсъдят и предложение за ратифициране на поръчка за придобиване на нови трикоординатни радари по рамковото споразумение между министерствата на отбраната на България и Франция.

В дневния ред са включени още промени в правилниците за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в устройствени правилници на Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Кабинетът ще разгледа и решения, свързани с международната дейност на страната, включително позициите на България за участие в предстоящите неформални заседания на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, конкурентоспособност и научни изследвания.

Сред останалите точки са приемането на Концепция за развитие на Института по публична администрация за периода 2026–2028 г., годишния отчет на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, както и решения, свързани с дипломатически и консулски представителства, управление на държавни имоти и законодателни промени в областта на контрола върху химическите вещества.