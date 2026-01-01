Мащабно ново международно проучване, ръководено от Университета "Къртин" в Австралия, установи, че рискът от диабет зависи от повече фактори, отколкото само от телесното тегло или затлъстяването, като разкрива, че здравето на мускулите вероятно също играе съществена роля.

Изследването, публикувано в специализирано научно списание за диабет, анализира здравни данни на близо 480 000 възрастни в продължение на 14 години, като всички участници са били без диабет в началото на проучването. Екипът установил, че хората както с излишни телесни мазнини, така и с влошено здраве на мускулите - състояние, известно като саркопенично затлъстяване - са били повече от три и половина пъти по-склонни да развият диабет тип 2, отколкото хората със здравословен телесен състав. Хората със саркопенично затлъстяване са били с 19% по-склонни да развият заболяването от хората само със затлъстяване и с 91% по-склонни от хората само с ниска мускулна маса и сила (саркопения).

Водещият автор Джунгян Гуан посочи, че резултатите оспорват общоприетата представа, че рискът от диабет се определя предимно от телесното тегло, а поддържането на мускулната сила и маса може да бъде също толкова важно, колкото и контролът върху телесното тегло. Проучването установило, че близо 15% от хората със саркопенично затлъстяване са развили диабет тип 2 в рамките на 10 години в сравнение с около 11% от хората само със затлъстяване и едва 3% от хората без саркопения или затлъстяване, като връзката е била особено силна сред жените и хората на възраст под 60 години.

Старшият ръководител на проекта, професор Марио Сиерво, заяви, че резултатите подкрепят по-широк подход към превенцията на диабета, включващ оценка на здравето на мускулите наред с телесното тегло, за по-ранно идентифициране на хората с висок риск. Той посочи, че поддържането на мускулната маса чрез физическа активност и здравословен начин на живот е особено важно предвид застаряването на населението и нарастващите нива на затлъстяване.

Мениджърът на клиничните услуги в организацията "Диабетис УЕЙ" Джесика Уайс отбеляза, че резултатите потвърждават важната роля на мускулите за контрола на кръвната захар, като посочи, че физическата активност подпомага усвояването на глюкозата и намалява инсулиновата резистентност - ключов фактор при диабет тип 2.

Саркопеничното затлъстяване е състояние, при което човек едновременно има повишено количество телесни мазнини и намалена мускулна маса и сила. Най-често се среща при възрастни хора, но може да засегне и по-млади хора при обездвижване, неправилно хранене или някои хронични заболявания.

Това състояние увеличава риска от падания, физическа слабост, диабет, сърдечносъдови заболявания и понижено качество на живот. Лечението обикновено включва силови упражнения, достатъчен прием на белтъчини и, при необходимост, контрол на телесното тегло.