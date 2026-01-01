Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев се срещна с част от протестиращите студенти и преподаватели от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ). Той се ангажира Министерството на образованието и науката да положи всички усилия и да използва законовите възможности, за да съдейства за разрешаването на конфликтната ситуация в НАТФИЗ при „стриктно спазване на академичната автономия на българските висши училища“.

Вчера студентите, които искат оставката на ректора на академията Мирослав Дачев, настояваха за среща с него, но такава не се състоя. Протестиращите разговаряха с министъра на културата Евтим Милошев, който изрази готовност да е посредник за възстановяване на диалога между протестиращите и ръководството на театралната академия.

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Днес, на срещата, в която участва и заместник-министърът проф. Сеня Терзиева, стана ясно, че и просветният министър е готов „да окаже съдействие, експертна и правна помощ, ако е необходимо, за да се намери правилното решение“. Освен това той подкрепял студентите „в правото им да поставят искания и да изразяват активната си позиция“.

В срещата участваха още началникът на кабинета на министъра Георги Балджиев, заместник-ректорът по международно сътрудничество на НАТФИЗ проф. Елена Тренчева, деканът на Факултет „Екранни изкуства“ доц. Цветелина Цветкова и студентите Емануил Цонев и Тони Пенчев.

Министърът постави акцент върху статута на висшите училища и академичното им самоуправление. „Автономията е едно от най-важните достижения на българското висше образование и ние сме длъжни да я пазим. Заедно с това обаче може и трябва заедно да търсим възможните решения“, каза министърът.

Министърът на културата се срещна с протестиращите студенти от НАТФИЗ

Проф. Вълчев отбеляза още, че Законът за висшето образование е предвидил механизми за разрешаване на подобни конфликти в рамките на самото висше училище. По думите му Академията следва да използва всички свои органи и процедури, включително Общото събрание, факултетните съвети и Етичната комисия, където могат да бъдат разглеждани сигнали и да се търсят решения по възникнали спорове.

От МOН беше поставен и въпросът за създаването на академичен омбудсман в Академията, който допълнително да укрепва механизмите за защита на академичната общност – практика, която вече съществува в редица университети. Подобна фигура би могла да подпомага диалога между различните страни.

Пред студентите и преподавателите проф. Вълчев подчерта, че академиите по изкуствата имат особена обществена мисия. „Те не само подготвят бъдещи творци и професионалисти, но и формират ценности, характер и култура. Именно затова е важно подобни ситуации да бъдат преодолявани чрез взаимно уважение“, заяви той.