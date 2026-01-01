Полицията в Благоевград задържа 40-годишен мъж след сигнал за домашно насилие. При инцидента са пострадали жена и двама нейни роднини.

Той е със заповед за задържане до 24 часа.

Задържаха мъж за побой над жена в Благоевград

Около 23:10 часа на 13 юли 38-годишна жена от село Рилци съобщила в 01 РУ-Благоевград, че същият е осъществил домашно насилие над нея, като я дърпал и блъскал, а също така е нанесъл удар в областта на главата на 65-годишен мъж и удари в областта на главата и гърдите на 61-годишна жена, които са нейни родственици.

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За случая е уведомена прокуратурата в Благоевград. Образувано е досъдебно производство.