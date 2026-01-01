Чужденец е задържан в Благоевград след побой над жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 22:10 часа на 15 юни 2026 г. в Първо Районно управление в Благоевград е получено съобщение от 30-годишна благоевградчанка, че в жилище в града, обитавано от 39-годишен чужд гражданин, същият ѝ е нанесъл удар в главата.

Мъжът е задържан от пристигналите незабавно на място полицейски служители, като в дома е намерена и иззета около 1,70 грама тревиста маса, реагираща положително на канабис.

По случая е образувано досъдебно производство.