На Морската гара във Варна бяха представени от различни структури на МВР специализирана техника, с която служителите изпълняват всекидневните си задачи.

В рамките на събитието повече от 350 служители на Областната дирекция на МВР във Варна бяха наградени по повод професионалния празник на ведомството, съобщи директорът старши комисар Цветан Пировски. Награди имаше както от министъра на вътрешните работи, така и от главния секретар, лично от Пировски, и от началниците на подразделения.

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'Събрали сме се тук да демонстрираме техниката, с която разполагаме в област Варна", каза комисарят и добави, че тя е не само на полицията, но и на колегите им от Пожарна и аварийна безопасност, от Гранична полиция, както и от Жандармерията. По думите му структурите на министерството ще покажат на гостите и гражданите, както и на децата не само какво представлява техниката, но и хората, които работят с нея.

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Старши комисарят пожела на колегите си много здраве, много професионализъм, защото по думите му „действително приоритетите на министерството са много важни, това са борбата с наркоразпространението, борбата с пътния травматизъм, както и битовата престъпност и икономическите престъпления.

Директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ старши комисар Стоян Стоянов добави, че новата техника, която службата е получила, е по съвместен проект със социалното министерство. По-късно дирекцията очаква автомобили за гасене на горски пожари.

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