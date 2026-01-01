Румъния може да си постави като цел 2032 г. за приемане на еврото, заяви временният министър на европейските проекти и инвестиции Драгош Пъслару, цитиран от местните медии.

В интервю за новинарския канал на обществената телевизия ТеВеРе министърът напомни, че преминаването към общата европейска валута зависи от бюджетно-фискалната консолидация.

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„Преминаването към еврото може да бъде извършено само при спазване на съответните показатели. Тук говорим за бюджетния дефицит, говорим за държавния дълг - неща, които са свързани с тази консолидация, която осъществяваме“, каза министърът и припомни, че Румъния си е поставила за цел „да приведе финансите си в ред до 2030 г.“.

От 2020 г. Румъния е в процедура по прекомерен бюджетен дефицит, а през 2024 г. този показател достигна най-високата стойност в ЕС – 9,3 процента от брутния вътрешен продукт. Страната се е ангажирала пред Европейската комисия със 7-годишен фискален план, който предвижда дефицитът да бъде сведен до около 2,4 процента от БВП до 2031 г.

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Миналата седмица управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску коментира, че Румъния не изпълнява нито един от критериите за приемане на еврото. Според гуверньора на този етап не може да бъде определен реалистичен график за присъединяване към еврозоната.

Министърът на европейските проекти и инвестиции Драгош Пъслару заяви пред ТеВеРе Инфо, че смята 2032 г. за възможна целева дата, ако до 2030 г. бъде осъществена бюджетно-фискалната консолидация, бъде приет последователен план за развитие на страната за периода 2028-2034 г. и бъде осигурена политическа стабилност.

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Румъния изпадна обаче в политическа криза, след като проевропейската четирипартийна коалиция се разпадна в края на април, а през май правителството бе свалено от власт с вот на недоверие. Опитите за съставяне на ново парламентарно мнозинство и встъпване в длъжност на ново правителство до момента не са дали резултат. Кабинетът на премиера Илие Боложан управлява с ограничени правомощия от 5 май до встъпването в длъжност на ново правителство.