39-годишен криминално проявен мъж е задържан в Златица, след като при полицейска проверка у него са открити наркотици.

Около 9 часа тази сутрин служители на РУ-Пирдоп извършили проверка на местния жител. При нея у мъжа били открити плик с 55 грама амфетамин и сгъвка с около грам марихуана.

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39-годишният е задържан за срок до 24 часа.

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По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354А от Наказателния кодекс.