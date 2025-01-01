Задържаха 46-годишен криминално проявен бургазлия с амфетамин и метамфетамин.

На 3 ноември около 10.50 ч. в района на бл. 81 в ж.к. "Меден Рудник" служители от Четвърто Районно управление - Бургас спрели за проверка 46-годишен криминално проявен мъж от Бургас. Органите на реда намерили и иззели две пликчета с бяло кристалообразно вещество с общо тегло около 1,5 грама - при тест едното реагирало на амфетамин, а второто на метамфетамин.

Нощна гонка в Бургас: 28-годишен мъж хвърли кокаин и метамфетамин през прозореца на кола

Извършено е претърсване на два адреса в ж.к. "Меден Рудник", обитавани от мъжа. Намерени и иззети са три свивки с бяло кристалообразно вещество (амфетамин) с общо тегло около 1 грам. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.