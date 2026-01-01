Кукери ще гонят злото в неделя в пазарджишкото село Главиница, съобщава на официалната си страница местното читалище „Пробуда – 1930“.

Обичаят е в основата на традиционния кукерски празник Джумаловден в селото, уточняват от читалището. Тази година празникът ще се проведе под надслов „Да си кукер е призвание“.

В празничната програма са включени изпълнения на гайдарски групи, представяне и награждаване на кукерските групи, както и на децата, които ще вземат участие, се посочва в предварителния сценарий на събитието.

В Главиница е запазен обичаят кукерите да бият по гърбовете съселяните си за здраве и късмет. Костюмите се изработват от необработени животински кожи, дървени конструкции и естествени материали. Миналата година най-малкият участник в кукерските надигравания в центъра на селото е бил едва на две години.