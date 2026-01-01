Кукери дефилират по централните улици на Благоевград във Фестивала на сурвакарските игри. Тази година участие в игрите са заявили 17 местни групи и една гостуваща от Петрич, които ще представят характерни за този край обичаи и ритуали, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Дефилето започна тази сутрин от Съдебната палата в града и продължава по централната пешеходна улица към площад „Георги Измирлиев“. Групите преминават в ред, определен предварително, като в шествието се включват участници от почти всички населени места в общината.

За поредна година звънът на чанове и атрактивни костюми привличат многобройна публика, а по-късно жури ще отличи най-добрите изпълнения в различни категории, като ще бъдат оценявани автентичност, визия и сценично присъствие.

Фестивалът е част от празничната програма на Общината, която тази година включваше повече от 70 събития.

Във връзка с провеждането на фестивала днес се въвежда временна организация на движение: от 8:30 до 16:30 часа се забранява влизането и преминаването на автомобили по улиците „Тодор Александров“ от кръстовището с ул. „Д-р Христо Татарчев“ до ул. „Крали Марко“, по ул. „Крали Марко“ до кръстовището с ул. „Димитър Димов“, както и по ул. „Цар Иван Шишман“ от кръстовището с бул. „Джеймс Баучев“ до кръстовището с ул. „Крали Марко“. Забранява се навлизането и преминаването на моторни превозни средства и коне в пешеходната зона на централната градска част на Благоевград по време на фестивала.