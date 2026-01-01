Столична община временно затваря пътните участъци към "Алеко" и Златни Мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. на 10 и 11 януари.
Причината е очакваният снеговалеж и много ниски температури.
Как да не паднем на леда: ходете като пингвин (ВИДЕО)
Градският транспорт ще се движи по установеното разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии на при необходимост и увеличен брой туристи, посочват от СО.
Мярката има за цел да осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника, както и да предотврати пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа.
Какви грешки допускаме при размразяване на колата през зимата
От Общината апелират гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения.
За събота НИМХ издаде предупреждие от втора степен (оранжев код) за валежи от дъжд и сняг, и условия за поледици в София.