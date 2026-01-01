Столична община временно затваря пътните участъци към "Алеко" и Златни Мостове в часовия диапазон от 10:00 до 15:00 ч. на 10 и 11 януари.

Причината е очакваният снеговалеж и много ниски температури.

Градският транспорт ще се движи по установеното разписание. Има готовност за пускане на допълнителни линии на при необходимост и увеличен брой туристи, посочват от СО.

Мярката има за цел да осигури безпрепятственото движение на градския транспорт и на снегопочистващата техника, както и да предотврати пътнотранспортни инциденти и блокиране на пътната мрежа.

От Общината апелират гражданите да ограничат пътуванията в посочения часови диапазон и стриктно да спазват въведените временни ограничения.

За събота НИМХ издаде предупреждие от втора степен (оранжев код) за валежи от дъжд и сняг, и условия за поледици в София.