We've been told to walk like a penguin to stay safe in snowy conditions. Producer Josh gives it a go... 😂🐧 pic.twitter.com/LERHEJm1Ss — Heart Cambridgeshire (@HeartCambs) February 28, 2018

придвижването пеша е голямо предизвикателство, тъй като крие рискове от падане.Поради опасност от заледяване и появата на т.нар. "черен лед" от общинската администрация в София призоваха пешеходците и шофьорите да бъдат внимателни при своето придвижване в града.Има ли, по който можем дапо, така че да намалим до минимум риска от падане?За предпазване от сериозни травмиортопед предлага няколко, сред които да наподобяваменавърху заледена повърхност.Сред препоръките нада са леко, което увеличава центъра на. Препоръчително е също тялото да се накланя леко и да се правятвърху цяло стъпало. Ортопедът съветва също, когато ходим върху заледена повърхност, да гледаме напред и да не поставяме ръцете в джобовете си, за да си осигурим опора в случай на падане.Специалистът напомня винаги да изчакваме наи да сме уверени, че нани не пречат качулки, шапки или шалове.к откроява сред най-сериозните опасности в мразовито време входните стъпала и заледените следи от автомобили.Ако все пак изгубим баланс и тръгнем да падаме назад, експертът напомня в такъв случай да се опитаме да наклоним главата си напред с опряна брадичка към тялото. При странично падане е препоръчително да направим опит да предпазим китката и първият контакт сда е с цялата предна част на ръката.