В мразовити условия придвижването пеша е голямо предизвикателство, тъй като крие рискове от падане.
Поради опасност от заледяване и появата на т.нар. "черен лед" от общинската администрация в София призоваха пешеходците и шофьорите да бъдат внимателни при своето придвижване в града.
Има ли правилен начин, по който можем да ходим по заледени тротоари, така че да намалим до минимум риска от падане?
За предпазване от сериозни травми британски ортопед предлага няколко препоръки, сред които да наподобяваме походката на пингвините върху заледена повърхност.
Сред препоръките на ортопеда е краката да са леко разкрачени, което увеличава центъра на гравитацията. Препоръчително е също тялото да се накланя леко и да се правят малки крачки върху цяло стъпало. Ортопедът съветва също, когато ходим върху заледена повърхност, да гледаме напред и да не поставяме ръцете в джобовете си, за да си осигурим опора в случай на падане.
Специалистът напомня винаги да изчакваме на пешеходна пътека и да сме уверени, че на зрението ни не пречат качулки, шапки или шалове.
Питър О'Рурк откроява сред най-сериозните опасности в мразовито време входните стъпала и заледените следи от автомобили.
Ако все пак изгубим баланс и тръгнем да падаме назад, експертът напомня в такъв случай да се опитаме да наклоним главата си напред с опряна брадичка към тялото. При странично падане е препоръчително да направим опит да предпазим китката и първият контакт с повърхността да е с цялата предна част на ръката.
What's the best way to balance on ice? Walk like a penguin. https://t.co/CB7mANwFoh pic.twitter.com/SNNuOGpxic— Vox (@voxdotcom) December 30, 2016
We've been told to walk like a penguin to stay safe in snowy conditions. Producer Josh gives it a go... 😂🐧 pic.twitter.com/LERHEJm1Ss— Heart Cambridgeshire (@HeartCambs) February 28, 2018
