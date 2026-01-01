Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че според него новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, чийто баща, бившият върховен лидер, бе убит в първия ден на войната на САЩ и Израел срещу Иран, е жив, но „ранен“, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Моджтаба Хаменей не е бил виждан публично от иранците от избора му в неделя от Съвета на експертите за избор на нов върховен лидер на Иран, а първите му коментари бяха прочетени вчера от телевизионен водещ.

Ирански официален представител заяви пред Ройтерс в сряда, че новоназначеният върховен лидер е леко ранен, но продължава да работи, след като държавната телевизия го описа като пострадал във войната.

„Мисля, че вероятно е (жив). Мисля, че е ранен, но смятам, че вероятно е жив в някаква форма, нали знаете“, каза Тръмп в интервю за „Шоуто на Брайън Килмийд“ по телевизия „Фокс Нюз“, като коментарите му бяха излъчени от телевизията късно снощи.

В първото си публично обръщение новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей обеща да държи Ормузкия проток затворен и призова съседните държави да закрият американските бази на тяхна територия, в противен случай Иран ще ги вземе на прицел.

САЩ и Израел започнаха атаките срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори със свои удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които има американски бази. С наближаването на две седмици от началото на войната, която взе много жертви и разтърси финансовите пазари, лидерите на Иран, Израел и САЩ изразиха неподчинение и обещаха да продължат да се борят.