Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран, избран от Съветът на експертите, това каза висш ирански духовник, участвал в гласуването за избор на нов върховен лидер, въпреки че се очакваше да бъде официално обявявен, съобщи Ройтерс.

Той е син на аятолах Али Хаменей, който беше убит в началото на конфликта.

Името на Хаменей като върховен лидер на Иран ще продължи, заяви днес Хосейнали Ешкевари - член на иранския Съвет на експертите, цитиран от Ройтерс.

„С мнозинство от гласовете човекът, който ще продължи пътя на имам Хомейни и пътя на мъченика имам Хаменей, е избран. Името на Хаменей ще продължи. Гласуването приключи и скоро ще бъде обявено“, каза по-рано Ешкевари във видео, излъчвано по иранските медии.

Тръмп: Новият лидер на Иран няма да издържи дълго без нашето одобрение

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за телевизия Ей Би Си, че следващият лидер на Иран „няма да издържи дълго, ако не получи неговото одобрение“, предаде Франс прес.

„Той трябва да получи нашето одобрение. Ако не получи одобрението ни, няма да издържи дълго“, заплаши американският президент, след като иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че изборът на наследник на аятолах Али Хаменей е работа на „иранския народ и на никой друг“.

Иранският външен министър: Ракетите ни не достигнат САЩ, но могат базите им

Новият ирански върховен лидер беше избран днес от отговорния орган – Съвета на експертите“, съобщиха няколко от членовете му. Името му обаче не се оповестява.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че „иранският народ и никой друг ще избере новия лидер“ в интервю за американския канал Ен Би Си, цитиран от Франс прес, три дни, след като американският президент Доналд Тръмп каза „че ще участва“ в този избор.

Избран е новият върховен лидер на Иран

„Не позволяваме на никого да се меси във вътрешните ни работи. Иранският народ ще избере новия лидер. Това е отговорност на иранския народ и на никой друг“, заяви Арагчи, добавяйки, че „Доналд Тръмп трябва да се извини“ за войната в Близкия изток.