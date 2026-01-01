Иранският външен министър Абас Арагчи днес заяви, че „иранският народ и никой друг ще избере новия лидер“ в интервю за американския канал Ен Би Си, цитиран от Франс прес, три дни, след като американският президент Доналд Тръмп каза „че ще участва“ в този избор.

Тръмп иска да има роля при избора на следващия върховен лидер на Иран

„Не позволяваме на никого да се меси във вътрешните ни работи. Иранският народ ще избере новия лидер. Това е отговорност на иранския народ и на никой друг“, заяви Арагчи, добавяйки, че „Доналд Тръмп трябва да се извини“ за войната в Близкия изток.

„Синът на Хаменей е неприемлив за мен“: Тръмп иска да има роля в избора на лидер на Иран

„Ясно е, че нашите ракети не могат да достигнат американската земя“, продължи иранският външен министър. „Това, което можем да направим, е да атакуваме американските бази и съоръжения около нас“, каза още той.