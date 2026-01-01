Органът, който трябва да определи новия върховен лидер на Иран, е взел решение по въпроса, но името на избрания кандидат все още не е обявено.

„Гласуването за назначаване на лидер се проведе и лидерът вече е избран“, заяви Ахмад Аламолхода, член на Събранието на експертите, цитиран от иранската агенция Мехр.

„Синът на Хаменей е неприемлив за мен“: Тръмп иска да има роля в избора на лидер на Иран

Секретариатът на органа ще обяви името на по-късен етап. Други членове също потвърдиха, че решение е взето, като един от тях намекна, че постът може да бъде поет от сина на покойния върховен лидер Али Хаменей.

Моджтаба Хаменей отдавна се споменава като вероятен наследник на баща си, който зае поста върховен лидер през 1989 г.

Тази позиция представлява най-висшата политическа и религиозна власт в Иран и има последната дума по всички държавни въпроси.

Мохсен Хейдари, представител на провинция Хузестан в органа за избор, заяви, че „най-подходящият кандидат, одобрен от мнозинството в Събранието на експертите, е определен“, съобщи иранската агенция ИСНА.

„Големият Сатана“ също спомена името на избора, направен от представителите“, добави той, визирайки Съединените щати.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че трябва да има роля при избора на следващия лидер и отхвърли възможността Моджтаба Хаменей да заеме поста, като го определи като „лековата фигура“.

Ирански представители категорично отхвърлиха идеята Тръмп да има каквато и да било роля при избора на наследник.

Друг член на събранието, Мохамад Мехди Мирбагери, потвърди във видео, разпространено от агенция Фарс, че „е формирано твърдо мнение, отразяващо позицията на мнозинството“.

Върховният лидер аятолах Али Хаменей беше убит на 28 февруари по време на американски и израелски удари срещу Иран, които предизвикаха война, обхванала Близкия изток.

В неделя профилът на израелската армия на фарси в социалната мрежа X отправи заплаха към членовете на събранието, които избират новия лидер.

„Искаме да ви уведомим, че Държавата Израел ще продължи внимателно да следи всеки наследник и всеки, който се опита да го назначи“, се казва в публикацията.

„Предупреждаваме всички, които обмислят участие в това заседание за избор на наследник, че няма да се поколебаем да ви превърнем в цел.“

Мирбагери подчерта, че членовете на органа продължават работата си по план и действат внимателно, защото „настоящата ситуация е трудна и пречките остават“