Известен сред местните като Пробитият камък, Светилището или Провиралката, този впечатляващ мегалит с три отвора се намира в близост до село Стоманци, в Източните Родопи.

Мястото от векове привлича вниманието със своята необичайна форма и с легендите, които го обгръщат.

Провиралката е част от по-голям скален масив, възприеман като тракийско светилище и смятан за едно от най-интересните, но слабо познати в региона.

В подножието на масива се намират и две пещери-утроби, които допълват мистиката на мястото и подсилват представата за неговото култово значение.

Според местни предания, след посещение на Провиралката и преминаване през един от отворите, безплодни семейства се сдобивали с деца.

Пещерите-утроби също са свързвани с вярвания за плодородие - тема с важно място в тракийските култове.

Днес светилището пази древни тайни, живи легенди и силна връзка между човека и природата, които го правят едно от най-магнетичните кътчета в Източните Родопи.