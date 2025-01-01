На брега на язовир „Студен кладенец“, в близост до село Широко поле, тихо почива един уникален свидетел на българската морска история - корабът „Галата“.

Официален туристически портал на община Кърджали

Отдалеч прилича на стара легенда, която вятърът още разказва, а щом се приближите - ще усетите, че тук наистина се е писала част от морското минало на България.

„Галата“ е първият български метален кораб, построен във Варненската корабостроителница и пуснат на вода през юни 1937 г. Създаден като моторен пътнически кораб, той е с капацитет 50 места, дължина 17.5 метра, ширина 3.70 метра и дизелов двигател със 100 конски сили. В началото плавал по познатите брегове на Варненския и Бургаския залив, част от състава на Параходство БМФ.

Историите около „Галата“ не свършват дотук - според популярна версия, корабът е използван и от царското семейство на Борис III, което го превръща в нещо повече от транспортно средство - в символ на своята епоха.

През януари 1963 г. съдбата нанася тежък удар - „Галата“ потъва край Балчик, при инцидент, в който загиват 14 души, включително целият екипаж.

Година по-късно корабът е изваден, ремонтиран и изпратен на нова мисия - по язовир „Студен кладенец“, където дълги години свързва откъснатите населени места по крайбрежието на язовира с град Кърджали.

Днес корабът не плава, но продължава да вдъхновява. Закотвен край Широко поле, „Галата“ е любима спирка за фотографи, пътешественици и всички, които търсят непознатото лице на Родопите.

На фона на водата и планинския хоризонт, старата метална конструкция изглежда едновременно величествена и меланхолична - като покана да се върнем назад във времето, към истории, които не бива да забравяме.