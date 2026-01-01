От 8 ч. до 16 ч. днес, 8 януари, трафикът по пътен възел „Банкя“ на автомагистрала „Струма“ ще преминава в две ленти. За ремонт на осветлението ограничена за движение ще е вътрешната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От пътната агенция се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, като посочват, че ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията.

Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.