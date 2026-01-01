Служител на имиграционните власти (ICE) в САЩ застреля днес в Минеаполис жена в автомобила ѝ. Според правителството стрелбата е била извършена при самоотбрана, но кметът на града я нарече "безразсъдна" и ненужна, предаде Асошиейтед прес.

БТА

Инцидентът стана по време на пътна проверка в жилищен район южно от центъра на американския град, на няколко пресечки от някои от най-старите имигрантски пазари и на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд бе убит от полицията през 2020 г. След убийството на жената бързо се събра тълпа от стотици гневни протестиращи.

Министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноум нарече станалото "акт на вътрешен тероризъм", извършен срещу федерални служители от жена, която по думите ѝ е "опитала да ги блъсне и прегази с автомобила си". "Наш служител е действал бързо и при самозащита, стрелял е, за да защити себе си и хората около себе си", допълни тя.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрай нарече "глупости" казаното от министърката и разкритикува разполагането на над 2000 души от имиграционните служби в градовете Минеаполис и Сейнт Пол в щата Минесота в Средния Запад. "Те не гарантират сигурност в Америка, а всяват хаос и недоверие", каза Фрай и призова агентите да напуснат. "Всяват хаос по улиците ни и в този случай буквално убиват хора", добави той.

На видеоклипове, заснети от минувачи и публикувани в социалните мрежи се вижда как имиграционен служител се доближава до джип, спрял насред пътя, казва на водачката да отвори вратата и хваща дръжката. Джипът тръгва напред, а друг служител изважда пистолет и произвежда поне два изстрела от близко разстояние, докато автомобилът се движи срещу него. След това се забива в две паркирали коли.