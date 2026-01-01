Съединените щати задържаха в Северния Атлантически океан петролен танкер с връзки с Русия, след като го преследваха от района край бреговете на Венецуела. Операцията предизвика остро осъждане от страна на Москва.

Вашингтон твърди, че танкерът е част от т.нар. „сенчест флот“, използван за превоз на петрол от Венецуела, Русия и Иран в нарушение на американските санкции, като корабът е бил задържан въпреки ескорта от руски военноморски сили.

Плавателният съд е осуетил предишен опит за качване на борда миналия месец край богатата на петрол Венецуела, където в събота американска операция доведе до свалянето на авторитарния президент Николас Мадуро – близък съюзник на Кремъл.

„Корабът беше задържан в Северния Атлантик въз основа на заповед, издадена от федерален съд на САЩ“, съобщи Европейското командване на американските въоръжени сили в изявление в социалната мрежа X.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че американската блокада върху венецуелския петрол действа „навсякъде по света“.

Руското министерство на транспорта разкритикува акцията, като подчерта, че „свободата на корабоплаването важи за международните води“. Външното министерство в Москва призова Вашингтон да позволи бързото връщане на руските членове на екипажа, но прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит отговори, че те може да бъдат отведени в САЩ за съдебно преследване.

Корабът, известен по-рано като Bella-1, през последните седмици е сменил регистрацията си с руска, преименуван е на Marinera, а екипажът е изрисувал руски флаг върху корпуса. Ливит уточни, че Вашингтон смята танкера за кораб без държавна принадлежност.

Американските военни обявиха и задържането на втори санкциониран танкер в Карибско море, с което общият брой на корабите, поети под контрол от Вашингтон от миналия месец насам, достигна четири.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем съобщи в X, че и двата кораба „или последно са акостирали във Венецуела, или са били на път към нея“, като публикува видеозапис на въоръжени американски сили, спускащи се с въжета от хеликоптер върху неидентифициран плавателен съд.

Операцията в Северния Атлантик е проведена въпреки информацията, че Русия е изпратила подводница и други военноморски средства за ескорт на танкера. Корабът е пътувал към Венецуела, преди да избегне американската блокада, и е под санкции от 2024 г. заради предполагаеми връзки с Иран и „Хизбула“.

През уикенда американски специални части задържаха Мадуро и съпругата му в Каракас и ги отведоха в Ню Йорк, където трябва да бъдат изправени пред съд по обвинения за наркотрафик. След това Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат управлението на Венецуела, а американски компании ще контролират ключовия ѝ петролен сектор.

Експертът от Международната кризисна група Брайън Финюкейн коментира, че задържането на танкерите се вписва в общата линия на политиката спрямо Венецуела и в подхода на този президент към външната политика като цяло – „буквално вземане на петрола“.

След критики от законодатели държавният секретар Марко Рубио увери, че САЩ имат ясен план за Венецуела и че Белият дом „не действа на сляпо“.

В Каракас, след няколко дни на затворени магазини и ограничен обществен транспорт, в сряда по улиците отново имаше пешеходци, улични търговци, автомобили и мотоциклети.

Тръмп заяви във вторник, че между 30 и 50 милиона барела венецуелски суров петрол ще бъдат доставени в американски пристанища, като приходите – вероятно над 2 милиарда долара при текущите цени – ще бъдат поставени под негов личен контрол.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт уточни, че Вашингтон ще контролира продажбите на венецуелски петрол за неопределено време. Ливит посочи, че средствата от тези продажби ще постъпват по сметки под контрола на САЩ и впоследствие ще бъдат използвани „в полза на американския и венецуелския народ“.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес – дългогодишен член на близкото обкръжение на Мадуро – заяви готовност за сътрудничество със Съединените щати на фона на опасенията, че Тръмп може да търси по-мащабна смяна на режима. Ливит подчерта, че решенията на страната вече ще бъдат „диктувани“ от Вашингтон.