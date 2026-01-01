Традициите и връзката между поколенията са неотменната сила на нашия военноморски флот, заяви държавният глава Румен Радев на церемония в Гербовата зала в президентската институция, на която отличи трима военнослужещи с Почетния знак на президента.

Отличия получиха бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Йорданов за значим принос в развитието на висшето училище и издигане престижа на Въоръжените сили и контраадмирал (о.з.) д-р Николай Николов - за значим принос в развитието на Въоръжените сили, издигане на техния престиж и за проявен висок професионализъм в подпомагане дейността на върховния главнокомандващ. Плакет получи и капитан I ранг Лъчезар Иванов за значим принос за развитието на противоминните способности на Военноморските сили и за проявени командирски качества при командване корабите на противоминната група в Черно море (MCM Black Sea).

На награждаването присъстваха курсанти от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Румен Радев отбеляза, че е разговарял с тях преди награждаването.

Президентът поздрави военнослужещите за 145-ата годишнина от създаването на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Държавният глава го определи като най-високотехнологичното висше заведение в България и водещо в световните класации на морските университети. Това е заслуга на поколения военноморски командири и лидери, създали и укрепили това училище, за да го има на такова изключително високо ниво и днес, добави Радев.

Корабната служба е един от най-сложните и предизвикателни видове човешка дейност в сложна среда, изискваща качества, подготовка и отдаденост. Изискваща не само силни личности, но и командири и лидери, способни да сглобяват корабните екипажи, за да бъдат те сплотени и високо подготвени за изпълнение на отговорните задачи в сложната морска среда, каза Румен Радев.

Държавният глава поздрави отличените, че дори и след активната военна служба продължават да работят в интерес на българската армия, за развитието на военната наука и отбранителната индустрия, за родолюбивото възпитание на нашата младеж и за просперитета на обществото. Президентът се обърна към капитан I ранг Лъчезар Иванов, като каза, че той е доказал завидните си командирски и лидерски качества в сложна тактическа обстановка на море в международна среда, чрез важния принос в борбата с минната заплаха в Черно море.

Бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Йорданов благодари за отличията от името на наградените. Той отбеляза, че в края на миналата година Военноморските ни сили придобиха многофункционален модулен патрулен кораб - „Храбри“. Корабът е красавец, високотехнологичен, с огромни възможности и изключителна техника, каза Йорданов. Той отбеляза и 145-ата годишнина от създаването на Висшето военноморско училище. Век и половина почти нашите предшественици го градиха и още преди години го превърнаха в пътеводен фар на морската наука и образование в България и в едно изключително елитно заведение, което е оценявано в целия свят, каза Йорданов.

Офицерският път, който сте избрали, не е лек, той е съпътстван от много предизвикателства и трудности, дори и рискови ситуации, обърна се Йорданов на курсантите. Единствената рецепта да се справите с тях и да постигнете желания от вас резултат е да имате дух, воля, отговорност и много труд и учене през целия живот, каза още Иван Йорданов.

БТА

