Вносът на млечни продукти у нас е нараснал с близо 45 на сто за последните пет години, заяви зам.-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Жельо Бойчев по време на пресконференция в Пловдив.

Данните са от първия междинен анализ на сектора за бързооборотни и селскостопански продукти. Бойчев посочи още, че за същия период от време производството на сурово краве мляко е намаляло с 25 процента. "Секторът не може да задоволи потребностите на българските граждани от млечни продукти. Картината е драматична", заяви зам.-председателят на комисията.

Данните сочат още, че млечните крави са намалели с 26 на сто, при овцете спадът е 46 на сто, а при козите - 42 процента за последните пет години. Намалял е и броят на земеделските стопанства. С 66 процента са намалели фермите за крави, отново с 66 на сто - за овцете, а при козите - със 70 на сто. Било е констатирано и увеличение на разходите за производство на мляко с 27 процента.

"Длъжни сме да дадем отговор на българското общество - защо българските граждани заплащат едни от най-високите цени, закупувайки млечни продукти, а същевременно българските производители, българските преработватели изнемогват", каза Бойчев.

Според комисията конкурентоспособността на сектора може да се повиши с подкрепата на държавата.

"Когато започнахме анализа на храните, ние самите не предполагахме до какви крайни изводи ще стигнем. Междинният доклад показа, че драматичните деформации са в сектора на млекопроизводството и млекопреработването. България като традиционен производител и преработвател на мляко и млечни продукти в момента е на драматично изоставащи нива от европейското ниво. Ще ангажираме целия потенциал на комисията да се образуват конкретни производства там, където констатираме изкривена конкурентна среда", заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов.

На пресконференцията присъстваха още Димитър Зоров, председател на УС на Асоциацията на млекопреработвателите в България, Радомир Чолаков, зам.-председател на КЗК, Владислав Михайлов, председател на УС на Националната асоциация на млекопреработвателите, Симеон Караколев, съпредседател на Сдружение "Национална овцевъдна и козевъдна асоциация" и доц. Боряна Димитрова, ректор на Аграрен университет - Пловдив.

Ръководството на комисията проведе среща с млекопроизводители и млекопреработватели от цялата страна в Аграрния университет във връзка със задълбоченото проучване в сектора на млякото и млечните продукти.